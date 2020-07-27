Эксперты оценили перспективы туризма после пандемии

Эксперты рассказали о перспективах туризма после пандемии.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на результаты исследования, проведённого АНО «Россия — страна возможностей» и конкурсом «Мастера гостеприимства». В опросе приняли участие 576 специалистов туротрасли.

Большинство респондентов (62%) считают, что туристическую сферу ждут цифровизация и отказ от личных контактов — например, покупка туров через приложения, онлайн-консультации.

По мнению опрошенных, ускоренными темпами будет развиваться экологический туризм (63%) и инфраструктура для самостоятельных путешествий, включая автомобильные (69%).

Каждый второй участник исследования полагает, что из-за пандемии и закрытых границ россияне будут чаще путешествовать внутри страны.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.