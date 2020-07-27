В АТОР прокомментировали ситуацию с сезоном 2020 года

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с сезоном 2020 года.
В АТОР прокомментировали ситуацию с сезоном 2020 года

    В беседе с kp.ru он выразил мнение, что на российских и турецких курортах цены примерно сопоставимы, особенно в бюджетном сегменте.

    «Там цены не то что сопоставимы, а они у нас дешевле», — отметил Горин.

    По его словам, в целом цены на отдых в Турции находятся на уровне 2019 года, но не стоит забывать о росте курса евро.

    Как добавил Горин, более бюджетный отдых будет ближе к бархатному сезону — в сентябре-октябре.

    Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.

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