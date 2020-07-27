В АТОР прокомментировали ситуацию с сезоном 2020 года

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с сезоном 2020 года.

В беседе с kp.ru он выразил мнение, что на российских и турецких курортах цены примерно сопоставимы, особенно в бюджетном сегменте.

«Там цены не то что сопоставимы, а они у нас дешевле», — отметил Горин.

По его словам, в целом цены на отдых в Турции находятся на уровне 2019 года, но не стоит забывать о росте курса евро.

Как добавил Горин, более бюджетный отдых будет ближе к бархатному сезону — в сентябре-октябре.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.