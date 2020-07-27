В Ульяновской области в трёх районах откроют кафе и рестораны

В трёх районах Ульяновской области могут возобновить работу кафе и рестораны, закрытые в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В муниципальных образованиях, которые фактически находятся на третьем этапе снятия ограничений, предлагается открыть организации общественного питания. Это Базарносызганский, Кузоватовский и Сурский районы», — сообщили в правительстве.

Согласно данным пресс-службы, ещё в четырёх муниципалитетах — Карсунском, Павловском, Старокулаткинском районах и Ульяновске — общепиту разрешено работать в формате летних веранд.

В остальных муниципальных образованиях запрет на работу кафе и ресторанов, за исключением предоставления услуг дистанционно или навынос, продлили до 25 августа.

Также в районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой разрешат проведение всероссийских и межрегиональных соревнований, в том числе с участием зрителей, но не более 10% от вместимости объекта спорта, восстановят работу кинотеатров, тиров, тематических парков, а также снимут запрет на проведение театрально-концертных мероприятий на открытом воздухе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.