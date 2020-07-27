Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
- АГН «Москва»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«За сутки ожидается до 20 мм осадков. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», — сказал он.
По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады.
Ранее в МЧС предупредили, что в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра могут достигать 14—19 м/с.