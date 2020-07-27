Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

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Столичные коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве.
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
  • АГН «Москва»

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«За сутки ожидается до 20 мм осадков. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды», — сказал он. 

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады.

Ранее в МЧС предупредили, что в столице ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра могут достигать 14—19 м/с.

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