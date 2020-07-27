В Башкирии рассказали о выплатах многодетным семьям

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Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новой мере поддержки многодетным семьям, которая начинает действовать в регионе с 27 июля.
В Башкирии рассказали о выплатах многодетным семьям
  • Pixabay

Денежная выплата в размере 250 тыс. рублей предлагается вместо выдачи земельных участков, сообщает mkset.ru.

По словам руководителя региона, денежная компенсация будет действовать на территории всей Башкирии, вне зависимости от того, где живёт семья — в городе или в сельской местности. Хабиров уточнил, что выплату можно потратить только на улучшение жилищных условий.

В очереди на выплату в настоящее время стоят 16 тыс. семей.

Недавно телеканал 360 рассказал о мерах поддержки многодетных семей в Московской области.

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