В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве жены мужчина

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который подозревается в убийстве своей жены.

У дома 15/1 по проспекту Художников в ночь на 27 июля был найден чемодан, в котором находилось тело без рук, ног и головы, сообщает kp.ru.

На место выехали полицейские, которые установили, что останки принадлежат 23-летней женщине. По подозрению в убийстве был задержан её 29-летний муж.

«По данным следствия, подозреваемый в ночь на 27 июля 2020 года, находясь в одной из квартир дома на проспекте Художников совместно со своей супругой, в ходе бытовой ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанёс не менее трёх ударов топором по голове последней», — рассказали в Следственном комитете.

Как уточняется, затем он отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, которые спрятал в чемодане, а её туловище выбросил из окна квартиры.

Как сообщают «Невские новости», мужчина, предположительно, хотел развестись с женой и оставить себе их общего ребёнка, о чём он сообщил приехавшим на место происшествия полицейским.

Жители дома и работники коммунальных служб рассказали, что мужчина был нервным и агрессивным, часто конфликтовал с представителями ТСЖ и управляющей компанией. Иногда он вёл себя странно, например, заклеил вентиляцию у себя в квартире. Соседи также охарактеризовали его как странного и вспыльчивого. Такое поведение было якобы следствием полученной ранее травмы головы.

Следственно-оперативной группой проведён осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины. Выясняются все обстоятельства дела.