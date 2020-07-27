Во Владивостоке рассказали об экологической акции «Чистые берега»

Во Владивостоке прошла экологическая акция «Чистые берега». С побережья острова Русский вывезли около полутонны мусора.

Как сообщает ИА PrimaMedia, акция прошла 18 июля в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока».

На территории побережья бухты Парис на острове Русский был проведён субботник, организованный АО «Российский сельскохозяйственный банк» и центром недвижимости и ипотеки «Этажи» при поддержке Управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

За два часа было собрано почти полтонны мусора, оставленного горожанами на берегу и в прибрежной лесополосе.

«Такие акции важны, — сказал Андрей Иус, координатор экологических мероприятий, — как экологическое образование людей нашего города. Участники подобных акций вряд ли впредь станут выбрасывать отходы в места, для этого не предназначенные. Кроме того, это отличная практика селективного сбора мусора».

Ранее vostokmedia.ru сообщил, как в Приморском крае планируют реализовать технологию раздельного сбора мусора.