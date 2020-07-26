Академик РАН прокомментировал сообщение о лауреатах стипендии имени Алфёрова

Академик РАН Александр Румянцев прокомментировал сообщение о лауреатах стипендии имени нобелевского лауреата Жореса Алфёрова.

«Искренне рад. Думаю, и академик Алфёров был бы доволен такой представительной географией вузов в первом списке стипендиатов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Румянцев добавил, что поздравляет молодых коллег.

С 1 сентября 2020 года стипендии имени Алфёрова будут получать аспиранты и молодые учёные из Белгорода, Долгопрудного, Калининграда, Москвы, Сколкова, Санкт-Петербурга, Тамбова и Томска. Таковы результаты конкурса, проведённого Министерством науки и высшего образования России.

Алфёров умер в ночь на 3 марта 2019 года в возрасте 88 лет. Он был похоронен на кладбище в Комарове.

В сентябре, как сообщало kp.ru, имя Алфёрова присвоили Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН.