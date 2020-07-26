В пекарне под Пензой начался пожар

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Пожар произошёл в здании пекарни «Канаевский хлебозавод» в Пензенской области, сообщили в МЧС.
В пекарне под Пензой начался пожар
  • РИА Новости

Как уточняется, инцидент произошёл в селе Канаевка в Городищенском районе.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло загорание в здании пекарни ООО «Канаевский хлебозавод». По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в заявлении МЧС.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, площадь пожара — 1 тыс. кв. метров, есть угроза распространения огня на близстоящее складское помещение.

Ранее на заводе минеральной воды в Ставропольском крае загорелись два склада, пожар произошёл на площади почти 3 тыс. кв. метров.

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