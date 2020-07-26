Эксперт рассказал о новой культуре переписки

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Главный редактор сайта «Грамота.ру», председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказал о новой культуре переписки.
Эксперт рассказал о новой культуре переписки
  • Pixabay

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он напомнил, что в конце ХХ века люди перестали писать друг другу письма, но затем появилась электронная почта, мессенджеры, соцсети.

«Произошёл, наоборот, возврат переписки. Правда, она теперь другая, да. Теперь оформляется практически так же, как устная речь. Мы её набираем на клавиатуре, мы её печатаем, иногда наговариваем, но она оформляется на письме, если можно так сказать, назвать ещё словом «письмо», но выглядит, как устная речь», — пояснил эксперт.

Как считает Пахомов, получился гибрид письменной и устной речи.

Ранее профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз в беседе с Nation News рассказал о словах, возникших в русском языке из-за пандемии коронавируса.

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