Умерла автор письма «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева

В Санкт-Петербурге умерла автор «антиперестроечной» статьи «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева. Она скончалась 24 июля после тяжёлой болезни, сообщили на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

РИА Новости

«После тяжёлой болезни ушла из жизни Нина Александровна Андреева, генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков», — заявили там. Андреева получила известность после публикации статьи в газете «Советская Россия» в 1988 году, в материале подвергается критике курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва. 19 июня стало известно, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался в США.