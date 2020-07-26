Умерла автор письма «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева
- РИА Новости
«После тяжёлой болезни ушла из жизни Нина Александровна Андреева, генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков», — заявили там.
Андреева получила известность после публикации статьи в газете «Советская Россия» в 1988 году, в материале подвергается критике курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва.
19 июня стало известно, что сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва Сергей скончался в США.