В Москве скончались ещё девять пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в столице достигло 4398.
В Москве скончались ещё девять пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«В Москве скончались девять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.

Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.

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