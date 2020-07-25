В Москве скончались ещё девять пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«В Москве скончались девять пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба.
Накануне сообщалось, что в Москве за сутки скончались 14 пациентов с COVID-19.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.