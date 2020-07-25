Похищенного в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

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Новорождённого, похищенного из роддома в Ростовской области, нашли в Калмыкии. Его здоровью ничто не угрожает, сообщили журналистам в Следственном комитете.
Похищенного в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
  • РИА Новости

«В ходе грамотно проведённых следователями, криминалистами следственного управления и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий в Республике Калмыкия установлено местонахождение ребёнка и подозреваемой в совершении его похищения женщины», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как отметили в СК, в похищении подозревается 40-летняя женщина из Калмыкии, которая привезла ребёнка к себе домой. Младенец скоро будет передан матери.

Ранее стало известно, что в Ростовской области из родильного отделения больницы в Сальске выкрали новорождённого.

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