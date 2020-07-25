В Кабардино-Балкарии из-за камнепада пострадали два туриста

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Два туриста пострадали из-за камнепада в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Спасатели эвакуировали мужчину и женщину.
В Кабардино-Балкарии из-за камнепада пострадали два туриста
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Об этом сообщили в управлении МЧС по КБР.

«В ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в Черекском районе, ущелье Безенги, на перевале Урал (высота 3600 метров) турист из г. Венева и туристка из г. Уфы попросили о помощи. В результате камнепада они получили различные травмы», — заявили там.

Пострадавшие эвакуированы в Нальчик, их состояние стабильное.

В мае в Дагестане семь населённых пунктов остались без автомобильного сообщения в результате обвала горной породы на автодорогу районного значения.

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