Участок Сокольнической линии метро закрыли до 28 июля

Станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро закрыли для пассажиров до 05:30 вторника, 28 июля.

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«До станции «Коммунарка» можно будет доехать на бесплатных компенсационных автобусах. Они будут курсировать вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Также можно воспользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» перешли на особый режим работы до 19 августа (включительно)».

«В выходные и некоторые будние дни станции будут полностью закрыты, в остальное время будут работать до 23:00. Это необходимо, чтобы закончить устройство бесстыкового пути на участке линии», — сообщается в заявлении.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что станцию «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена могут открыть в 2021 году.