В Пензенской области сообщили о смягчении ряда ограничений

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев продлил режим повышенной готовности до 31 июля, отменив введённые ранее в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, учреждений образования, санаторно-курортной сферы и сферы детского отдыха.
В Пензенской области сообщили о смягчении ряда ограничений
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дину Черемушкину.

«Режим повышенной готовности продлён до 31 июля, масочный режим теперь распространяется только на помещения и общественный транспорт», — сообщила Черемушкина.

Отмечается, что, согласно документу, все образовательные организации смогут возобновить свою работу с соблюдением требований Роспотребнадзора.

«Также с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических норм начнут функционировать детские лагеря, кроме палаточных. В полном объёме могут принимать гостей гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха», — рассказала пресс-секретарь.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.

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