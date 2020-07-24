В Пензенской области сообщили о смягчении ряда ограничений
- АГН «Москва»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Дину Черемушкину.
«Режим повышенной готовности продлён до 31 июля, масочный режим теперь распространяется только на помещения и общественный транспорт», — сообщила Черемушкина.
Отмечается, что, согласно документу, все образовательные организации смогут возобновить свою работу с соблюдением требований Роспотребнадзора.
«Также с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических норм начнут функционировать детские лагеря, кроме палаточных. В полном объёме могут принимать гостей гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха», — рассказала пресс-секретарь.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.