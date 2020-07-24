Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев чумы в России в 2020 году

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В Роспотребнадзоре сообщили, что случаев заболевания чумой в России в 2020 году не зарегистрировано. Об этом информирует РИА Новости.
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев чумы в России в 2020 году
  • РИА Новости

«В 2020 году заболеваний чумой на территории России не зарегистрировано», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что «последние случаи имели место в 2014 году (один случай), 2015 году (один случай), 2016 году (один случай) на территории горно-алтайского высокогорного природного очага чумы (Кош-Агачский район Республики Алтай)».

В Роспотребнадзоре рассказали, что «этот район является пограничным с Монголией и на его территории расположен трансграничный природный очаг чумы (Сайлюгемский)».

Сообщается, что всё население Кош-Агачского района ежегодно прививается против чумы, в Туве ежегодно прививку делают более 3,5 тыс. человек. 

В ведомстве пояснили, что «для предупреждения заболеваний ежегодно разрабатывается и выполняется комплексный план профилактических мероприятий по оздоровлению территории Кош-Агачского района Республики Алтай и Республики Тыва».

Так, «ежегодно проводится истребление блох на территориях, прилегающих к населённым пунктам и стоянкам животноводов, проводится поселковая дератизация и дезинсекция, запрещены отлов и охота на сурков, ведётся контроль за выполнением этого решения (объезд стоянок, населенных пунктов)».

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с бубонной чумой.

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