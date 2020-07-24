В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 1 августа. Об этом сообщается на официальном портале региона.

«Масочный режим на территории Приангарья рекомендовано продолжать соблюдать всем категориям граждан. А людям старше 65 лет — продолжить самоизоляцию и после 1 августа», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «уже сейчас позволено возобновить в обычном режиме работу кафе, ресторанов, которые находятся на территории турбаз региона».

«Все остальные учреждения общепита смогут работать с 1 августа при условии соблюдения мер безопасности и заполнения обеденных залов не более, чем на 50%», — сообщается в заявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.