В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 1 августа

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В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 1 августа. Об этом сообщается на официальном портале региона.
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 1 августа
  • РИА Новости

«Масочный режим на территории Приангарья рекомендовано продолжать соблюдать всем категориям граждан. А людям старше 65 лет — продолжить самоизоляцию и после 1 августа», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «уже сейчас позволено возобновить в обычном режиме работу кафе, ресторанов, которые находятся на территории турбаз региона».

«Все остальные учреждения общепита смогут работать с 1 августа при условии соблюдения мер безопасности и заполнения обеденных залов не более, чем на 50%», — сообщается в заявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.

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