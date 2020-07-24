В Подмосковье прошли учения танковой армии ЗВО

Короткая ссылка
На полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.
В Подмосковье прошли учения танковой армии ЗВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Участвовали экипажи танков Т-72Б3 и Т-80, бронетранспортёров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2. Всего к занятиям привлекли более тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой техники.

Стрельбу вели по мишеням, имитировавшим движущийся танк условного противника, противотанковый гранатомётный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие на дистанции от 300 до 2000 метров.

Ранее ОТР сообщало, что на полигоне Трёхречье в Амурской области прошли учения подразделений Восточного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить