В Подмосковье прошли учения танковой армии ЗВО

На полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Участвовали экипажи танков Т-72Б3 и Т-80, бронетранспортёров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2. Всего к занятиям привлекли более тысячи военнослужащих и около 200 единиц боевой техники.

Стрельбу вели по мишеням, имитировавшим движущийся танк условного противника, противотанковый гранатомётный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие на дистанции от 300 до 2000 метров.

Ранее ОТР сообщало, что на полигоне Трёхречье в Амурской области прошли учения подразделений Восточного военного округа.