Западный военный округ сообщил о начале плановых учений

Плановое командно-штабное учение танковой армии Западного военного округа началось в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

В учениях будет задействовано управление объединения с привлечением штабов Таманской мотострелковой, Кантемировской танковой дивизий и мотострелковой бригады, танковой бригады, а также инженерно-сапёрного полка, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Всего в учениях будут принимать участие более 3000 военнослужащих, также будет задействовано 500 единиц вооружения и боевой техники.

20 июля стало известно о начале учений в Воздушно-десантных войсках России.