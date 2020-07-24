Западный военный округ сообщил о начале плановых учений
- РИА Новости
В учениях будет задействовано управление объединения с привлечением штабов Таманской мотострелковой, Кантемировской танковой дивизий и мотострелковой бригады, танковой бригады, а также инженерно-сапёрного полка, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Всего в учениях будут принимать участие более 3000 военнослужащих, также будет задействовано 500 единиц вооружения и боевой техники.
20 июля стало известно о начале учений в Воздушно-десантных войсках России.