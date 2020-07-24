В Москве запустили сайт о раздельном сборе мусора

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В столице запустили интернет-ресурс чистая-москва.рф, где собрана вся необходимая информация о раздельном сборе отходов.
В Москве запустили сайт о раздельном сборе мусора
  • © mos.ru

Помимо полезных советов и памяток, горожане смогут узнать адреса пунктов приёма батареек, градусников и лампочек, передаёт «Москва 24» слова представителей Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Также на портале чистая-москва.рф будут собраны ссылки на интересные публикации в СМИ, посвящённые сортировке мусора.

В разделе «Видео» опубликованы мультфильмы для детей, рассказывающие о работе программы.

Ранее сайт vostokmedia.ru сообщал о том, как власти Приморского края собираются реализовывать технологию раздельного сбора мусора.

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