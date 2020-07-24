Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России

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Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России.
Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Потенциальным покупателям новостроек рекомендуется не тянуть с приобретением, поскольку цены вряд ли снизятся. У застройщиков могут быть скидки, а ипотечные ставки находятся на низких значениях.

Что касается вторичного рынка, то, по мнению экспертов, стоит ждать дешёвой ипотеки, так как ставки на приобретение готового жилья тоже снижаются. Во время режима самоизоляции некоторые продавцы сняли объявления о продаже и могут снова их опубликовать в ближайшее время, что увеличит выбор для покупателей.

Ранее генеральный директор «Института развития строительной отрасли» Кирилл Холопик в беседе с Nation News прокомментировал данные исследования РИА Новости, согласно которому Россия лидирует среди стран Европы по количеству построенных квартир за три года.

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