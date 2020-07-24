В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого

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Тверской суд Москвы заочно избрал молдавскому политику Ренато Усатому, который обвиняется в валютных махинациях, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом информирует РИА Новости.
В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого
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«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил судья.

Отмечается, что срок действия ареста установлен на два месяца с момента задержания Усатого либо его экстрадиции в Россию. Он объявлен в международный розыск.

По данным агентства, в конце апреля МВД России сообщило о заочном предъявлении Усатому обвинения по делу о выводе из России (совместно с молдавским политиком Владимиром Плахотнюком) 500 млрд рублей. 

В августе 2019 года московский суд заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества. 

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