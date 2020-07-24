В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника

В Ленинградской области задержали подростка, подозреваемого в повреждении памятника.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл в посёлке Подборовье, где расположен музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

«Неизвестный разбил два стекла и сломал ручку на правой двери автомобиля — памятника времён Великой Отечественной войны — знаменитой полуторки, увековечившей память о подвигах водителей во время блокады Ленинграда», — заявили в ведомстве.

Подозреваемый — 17-летний учащийся колледжа. Установлено, что он повредил памятник в ночь на 7 июля.

Заведено уголовное дело.