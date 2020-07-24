Эксперты заявили о снижении продаж медицинских масок в России

В аналитической компании DSM Group заявили о снижении продаж медицинских масок в России.

Об этом сообщает газета «Известия».

С 6 по 12 июля аптеки продали 3,8 млн упаковок, что в два с половиной раза меньше, чем в пиковые периоды режима самоизоляции.

Например, 11—17 мая показатель составлял 9,2 млн упаковок за неделю.

Со второй половины мая и в течение июня спрос снижался, продажи варьировались в пределах 4,2—4,8 млн пачек в неделю. Теперь показатель впервые за долгое время опустился ниже отметки 4 млн.

Годом ранее аптеки реализовали 278 тыс. упаковок медицинских масок.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил необходимость ношения медицинских масок.