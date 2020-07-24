Режим ограничительных мер в Якутии продлён до 31 июля

Режим ограничительных мер из-за коронавируса в Якутии продлён до 31 июля, заявил глава региона Айсен Николаев.

«Подписан указ о продлении ограничительных мер до 31 июля включительно», — цитирует РИА Новости заявление Николаева на ежедневном брифинге оперативного штаба.

По его словам, на данный момент коэффициент распространения коронавируса в республике составляет 0,8%.

Он отметил, что для того, чтобы начать третий этап снятия ограничений, необходим уровень 0,5%.

Ранее режим ограничительных мер, введённый из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, был продлён в Якутии до 24 июля.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.