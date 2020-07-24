Лесопожарные службы потушили в России 70 природных пожаров за сутки

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Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 70 природных пожаров на площади более 13 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.
Лесопожарные службы потушили в России 70 природных пожаров за сутки
  • РИА Новости
  • © Денис Бушковский

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23 июля, в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 13 058 га», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что к полуночи 24 июля в России активно тушили 148 лесных пожаров на площади 33 397 гектаров.

Ранее в городе Миассе Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.

16 июля сообщалось, что правительство России выделит более 2,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в регионах страны.

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