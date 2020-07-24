Лесопожарные службы потушили в России 70 природных пожаров за сутки
- РИА Новости
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23 июля, в России ликвидировано 70 лесных пожаров на площади 13 058 га», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что к полуночи 24 июля в России активно тушили 148 лесных пожаров на площади 33 397 гектаров.
Ранее в городе Миассе Челябинской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.
16 июля сообщалось, что правительство России выделит более 2,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в регионах страны.