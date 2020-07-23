В Татарстане обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости

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Президент Татарстана Рустам Минниханов, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Росреестра Олег Скуфинский обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости.
В Татарстане обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Участники совещания ознакомились с проектами Университета Иннополис, среди которых геоинформационная 4D-модель Татарстана и комплексная система дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности ПФО.

Элементы ГИС-проектов вуза намерен использовать Росреестр при создании цифровой системы оценки стоимости недвижимости.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.

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