В Татарстане обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Участники совещания ознакомились с проектами Университета Иннополис, среди которых геоинформационная 4D-модель Татарстана и комплексная система дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности ПФО.
Элементы ГИС-проектов вуза намерен использовать Росреестр при создании цифровой системы оценки стоимости недвижимости.
Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.