В Татарстане обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости

Президент Татарстана Рустам Минниханов, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Росреестра Олег Скуфинский обсудили развитие цифровизации в сфере недвижимости.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Участники совещания ознакомились с проектами Университета Иннополис, среди которых геоинформационная 4D-модель Татарстана и комплексная система дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности ПФО.

Элементы ГИС-проектов вуза намерен использовать Росреестр при создании цифровой системы оценки стоимости недвижимости.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.