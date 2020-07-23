Собянин оценил ситуацию с экологией в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию с экологией в столице.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Начиная с 2010 года мы каждый год видим улучшение экологической ситуации. Это зависит от целого комплекса мероприятий — и городского транспорта, и промышленных предприятий», — сказал Сергей Собянин во время рабочего визита на МНПЗ.

Отмечается, что вредное воздействие Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) на экологию снизилось в четыре раза.

Мэр подчеркнул, что Московский НПЗ был одним из проблемных предприятий города. Раньше там были открытые отстойники, в которых испарялись нефтепродукты, они создали экологическую катастрофу.

«Тогда мы в 2010 году договорились о реконструкции завода, и все эти годы последовательно программу выполняли. Сероводород устранён практически на 98%», — заявил Сергей Собянин.

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