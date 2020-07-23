В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра — до 25 м/с, ожидаются ураган, грозы с градом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные пресс-центра ГУ МЧС по региону.

МЧС предупреждает, что возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли, обрыв ЛЭП, вал деревьев. Вероятны резкие подъёмы уровня воды на отдельных участках рек, затопление низкой местности в населённых пунктах.

Штормовое предупреждение сохранится до конца дня.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили об усилении ветра до 15 м/с в Петербурге.