В Курганской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Курганской области рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
В Курганской области рассказали о ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«На 23 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 43 новых случая COVID-19», — цитирует URA.RU данные регионального оперштаба.

20 заболевших в Кургане, остальные — в Белозёрском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Шадринском, Шатровском, Щучанском и Юргамышском районах.

Коэффициент распространения инфекции в регионе продолжает расти.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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