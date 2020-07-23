В Курганской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В Курганской области рассказали о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«На 23 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 43 новых случая COVID-19», — цитирует URA.RU данные регионального оперштаба.

20 заболевших в Кургане, остальные — в Белозёрском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Шадринском, Шатровском, Щучанском и Юргамышском районах.

Коэффициент распространения инфекции в регионе продолжает расти.

Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.