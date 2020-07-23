Глава Карелии прокомментировал ситуацию с ограничениями из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с ограничениями из-за коронавируса.

Об этом сообщает karelinform.ru.

Он заявил, что ситуация с распространением коронавируса носит напряжённый и нестабильный характер, несмотря на то что уровень смертности от COVID-19 в Карелии значительно ниже, чем в среднем по России.

Накануне оперштабом было принято решение вернуться к ограничению числа участников массовых мероприятий до 20, усилить контроль над масочным режимом.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.