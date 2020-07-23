МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в 11 регионах России
- РИА Новости
«Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, всех видов транспорта, подтоплением пониженных участков местности на территории Челябинской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, Чечни», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.
Грозы, град и усиление ветра МЧС также прогнозирует в Бурятии, Башкирии, Татарстане, Дагестане, Самарской и Оренбургской областях.
Также синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Ульяновской области.