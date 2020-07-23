Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru.
Хабиров заявил, что Башкирия справилась с пандемией коронавируса достойно.
Также он отметил работу медиков и поблагодарил за профессионализм и стойкость в борьбе с COVID-19.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что наблюдается положительная динамика — число выздоровевших превышает количество заболевших.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.