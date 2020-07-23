Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе

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Глава Башкирии Радий Хабиров подвёл итоги мероприятий по борьбе с COVID-19 в регионе на встрече с Министерством здравоохранения.
Глава Башкирии прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.

Хабиров заявил, что Башкирия справилась с пандемией коронавируса достойно.

Также он отметил работу медиков и поблагодарил за профессионализм и стойкость в борьбе с COVID-19.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что наблюдается положительная динамика — число выздоровевших превышает количество заболевших.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

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