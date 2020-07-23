Работы по ликвидации разлива авиатоплива на Таймыре завершатся 31 июля

Работы по ликвидации разлива авиационного топлива в районе посёлка Тухард Таймырского района Красноярского края завершатся 31 июля.

«Согласно плану по ликвидации последствий аварии, завершение работ, в том числе и оформление документального подтверждения, запланировано на 31 июля», — приводит ТАСС сообщение районной администрации.

Разгерметизация трубопровода компании «Норильсктрансгаз» произошла 12 июля.

20 июля сообщалось, что вся топливно-водяная смесь с места разлива авиатоплива в таймырском посёлке Тухард вывезена.