Работы по ликвидации разлива авиатоплива на Таймыре завершатся 31 июля
- © сайт администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района
«Согласно плану по ликвидации последствий аварии, завершение работ, в том числе и оформление документального подтверждения, запланировано на 31 июля», — приводит ТАСС сообщение районной администрации.
Разгерметизация трубопровода компании «Норильсктрансгаз» произошла 12 июля.
20 июля сообщалось, что вся топливно-водяная смесь с места разлива авиатоплива в таймырском посёлке Тухард вывезена.