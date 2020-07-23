Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года

Модернизированный вертолёт Ми-26Т2В будет готов к серийному производству в начале 2021 года, после чего начнут создавать его арктический вариант.

«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.

Он отметил, что работы по арктической версии машины начнутся после завершения работ по Ми-26Т2В.

Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что холдинг «Вертолёты России» ведёт разработку арктической версии вертолёта Ми-26Т2В.