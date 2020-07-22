В Москве умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов пациентов с коронавирусом в Москве выросло за сутки на 14. Всего в столице с начала пандемии умерли 4364 человека с COVID-19.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба. Днём ранее сообщалось о 19 умерших.