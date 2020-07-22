Югра перешла к первому этапу снятия ограничений

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Ханты-Мансийский автономный округ последним из российских регионов перешёл к первому этапу снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на окружной оперативный штаб.

«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой округ выходит на первый этап снятия ограничительных мер», — сообщили в оперштабе.

Так, в регионе можно будет заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе группами не более двух человек при соблюдении дистанции не менее пяти метров. Также разрешаются совместные прогулки аналогичными группами на улице без посещения мест массового пребывания.

При этом сообщается, что «режим обязательной самоизоляции продлён до 9 августа включительно».

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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