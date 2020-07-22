Дерипаска выступил против расширения Москвы

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что необходимо остановиться с расширением Москвы.

«Вообще, я считаю, важный результат этого первого этапа в том, что стало понятно: нужно как-то остановиться с расширением Москвы», — сказал он в интервью Business FM.

Миллиардер отметил, что после введения карантина столица и всё управление страны «фактически оказались заблокированы и отрезаны» и стало ясно, что «нужно создавать какой-то резервный пункт».

Основной момент, по его словам, заключается в том, что «концентрация ресурсов в Москве на сегодняшний день запредельная».