Госдума приняла запрещающий расплачиваться криптовалютой закон

Государственная дума приняла закон, который даст возможность с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны только при внесении записей в информационную систему на основе распределённого реестра.

Российские банки и биржи смогут стать операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов при условии, если они будут включены в специальный реестр Банка России.

У ЦБ будет право определить признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определённой суммы — неквалифицированные инвесторы-физлица.

Уточняется, что под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной единицей. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.