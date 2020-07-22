В Волгоградской области начался полевой выход инженерных войск
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Военнослужащим предстоит на практике освоить минно-подрывное дело, научиться разминировать местность.
Также запланированы занятия по наведению паромной переправы в различных условиях боевой обстановки.
К учениям привлекли более 300 военных инженеров. Задействовано около 70 единиц спецтехники.
Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.