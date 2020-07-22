В Волгоградской области начался полевой выход инженерных войск

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На полигоне в Волгоградской области начался полевой выход инженерных войск, который продлится до середины августа.
В Волгоградской области начался полевой выход инженерных войск
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Военнослужащим предстоит на практике освоить минно-подрывное дело, научиться разминировать местность.

Также запланированы занятия по наведению паромной переправы в различных условиях боевой обстановки.

К учениям привлекли более 300 военных инженеров. Задействовано около 70 единиц спецтехники.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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