На полигоне в Волгоградской области начался полевой выход инженерных войск, который продлится до середины августа.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Военнослужащим предстоит на практике освоить минно-подрывное дело, научиться разминировать местность.

Также запланированы занятия по наведению паромной переправы в различных условиях боевой обстановки.

К учениям привлекли более 300 военных инженеров. Задействовано около 70 единиц спецтехники.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.