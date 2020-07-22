В Курганской области перед судом предстанут участники ОПГ

В Курганской области задержали участников организованной преступной группировки Дмитрия Романова, действовавшей в регионе с 2006 по 2016 год. Материалы в ближайшее время передадут в суд.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областное СУ СК России.

«Члены банды обвиняются в совершении серии особо тяжких преступлений: пять убийств и одно покушение на убийство, сопряжённые с похищениями людей», — рассказали в ведомстве.

Участники ОПГ также обвиняются в разбойных нападениях, вымогательствах, незаконном хранении огнестрельного оружия и угонах.

Проведено более 70 экспертиз. Следствие завершено, против пяти членов банды утвердили обвинительное заключение.

Сам Романов уже находится в колонии за разбойное нападение и за угоны.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.