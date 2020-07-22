В Курганской области перед судом предстанут участники ОПГ

Короткая ссылка
В Курганской области задержали участников организованной преступной группировки Дмитрия Романова, действовавшей в регионе с 2006 по 2016 год. Материалы в ближайшее время передадут в суд.
В Курганской области перед судом предстанут участники ОПГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областное СУ СК России.

«Члены банды обвиняются в совершении серии особо тяжких преступлений: пять убийств и одно покушение на убийство, сопряжённые с похищениями людей», — рассказали в ведомстве.

Участники ОПГ также обвиняются в разбойных нападениях, вымогательствах, незаконном хранении огнестрельного оружия и угонах.

Проведено более 70 экспертиз. Следствие завершено, против пяти членов банды утвердили обвинительное заключение.

Сам Романов уже находится в колонии за разбойное нападение и за угоны.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить