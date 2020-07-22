В Курганской области перед судом предстанут участники ОПГ
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областное СУ СК России.
«Члены банды обвиняются в совершении серии особо тяжких преступлений: пять убийств и одно покушение на убийство, сопряжённые с похищениями людей», — рассказали в ведомстве.
Участники ОПГ также обвиняются в разбойных нападениях, вымогательствах, незаконном хранении огнестрельного оружия и угонах.
Проведено более 70 экспертиз. Следствие завершено, против пяти членов банды утвердили обвинительное заключение.
Сам Романов уже находится в колонии за разбойное нападение и за угоны.
Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области задержали двух членов банды, скрывавшихся с 2015 года.