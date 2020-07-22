В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

В СК сообщили, что на теле девушки 1993 года рождения — множественные повреждения в области головы и тела. Труп обнаружили в квартире жилого дома в Колпачном переулке.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, девушку избил её жених. Источник заявил, что следователи устанавливают местоположение мужчины.

Также источник рассказал, что пара планировала в августе сыграть свадьбу.

Ранее vtomske.ru сообщал, что жителя Томска приговорили к 22 годам колонии по делу об убийствах.