В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

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В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.

В СК сообщили, что на теле девушки 1993 года рождения — множественные повреждения в области головы и тела. Труп обнаружили в квартире жилого дома в Колпачном переулке.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, девушку избил её жених. Источник заявил, что следователи устанавливают местоположение мужчины.

Также источник рассказал, что пара планировала в августе сыграть свадьбу.

Ранее vtomske.ru сообщал, что жителя Томска приговорили к 22 годам колонии по делу об убийствах.

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