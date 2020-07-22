В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
В СК сообщили, что на теле девушки 1993 года рождения — множественные повреждения в области головы и тела. Труп обнаружили в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, предположительно, девушку избил её жених. Источник заявил, что следователи устанавливают местоположение мужчины.
Также источник рассказал, что пара планировала в августе сыграть свадьбу.
Ранее vtomske.ru сообщал, что жителя Томска приговорили к 22 годам колонии по делу об убийствах.