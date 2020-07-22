В Москве объём промышленного производства вырос почти на 4%

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В Москве объём промышленного производства за год вырос почти на 4%.
В Москве объём промышленного производства вырос почти на 4%
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Отмечается, что наибольший рост — в производстве одежды, лекарств, медицинских материалов, химических веществ и продуктов, а также машин и оборудования.

Объём производства обрабатывающей промышленности Москвы с января по июнь 2020 года на 3,6% превысил показатели такого же периода прошлого года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

«Эти отрасли не только нарастили производство, но и вышли на новые рынки с новой продукцией, в том числе для борьбы с последствиями пандемии», — цитирует «Москва 24» заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров пояснил, что обрабатывающая промышленность после периода временных ограничений начала активно восстанавливаться в июне.

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