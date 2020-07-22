В Находке наградили волонтёров за работу в период борьбы с COVID-19

Благодарности вручили волонтёрам в Находке за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы администрации Находкинского городского округа.

С 31 марта 100 добровольцев приняли и исполнили около 1 тыс. заявок. Приобрели и доставили продукты питания и товары первой необходимости, оказали помощь по хозяйству. Развезли более 2 тыс. бесплатных продуктовых наборов, раздали около 66 тыс. масок. Средства индивидуальной защиты передали учреждениям здравоохранения, образования, правопорядка, предприятиям ЖКХ. Обеспечили школы и детские сады бесконтактными термометрами.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Солнечногорске волонтёрам вручили благодарственные письма.