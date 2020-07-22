В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов

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В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. 

«На сегодняшний день выписано 94 тыс. штрафов», — цитирует его Интерфакс. 

Данчиков отметил, что большинство жителей Москвы не нарушали режим самоизоляции. 

Ранее портал vtomske.ru сообщал, что в Томске суды рассмотрели с 1 апреля по 26 июня более 5,4 тыс. протоколов, связанных с нарушением режима самоизоляции и масочного режима.

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