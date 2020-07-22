В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
«На сегодняшний день выписано 94 тыс. штрафов», — цитирует его Интерфакс.
Данчиков отметил, что большинство жителей Москвы не нарушали режим самоизоляции.
Ранее портал vtomske.ru сообщал, что в Томске суды рассмотрели с 1 апреля по 26 июня более 5,4 тыс. протоколов, связанных с нарушением режима самоизоляции и масочного режима.