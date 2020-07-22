Мишустин назвал главную цель правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

Он отметил, что новое правительство было сформировано в январе после выступления президента с ежегодным посланием Федеральному собранию, где российский лидер определил ключевые задачи и ориентиры.

«На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счёт роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил президент», — заявил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин поручил скорректировать национальные проекты.

21 июля российский лидер подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».

В тексте документа определяются национальные цели развития страны на период до 2030 года. Так, среди них: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.