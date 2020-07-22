В Приморье рассказали о переменах в сельском хозяйстве края из-за пандемии COVID-19

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В Приморье рассказали о переменах в сельском хозяйстве края после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В Приморье рассказали о переменах в сельском хозяйстве края из-за пандемии COVID-19
  • РИА Новости

«Сельскохозяйственная отрасль Приморского края на сегодняшний день требует глубоких реформ. Ежегодно в наш регион на сельхозработы привлекались до 7 тыс. человек из Китая. Пандемия показала, что от этой зависимости необходимо уходить. Кардинально решить вопрос позволит только механизированный сбор, а также создание условий для местных жителей», — цитирует ИА PrimaMedia министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.

В регионе реализуется госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края», направленная на поддержку аграриев края.

Ранее телеканал «360» рассказал о поддержке сельского хозяйства в Подмосковье.

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