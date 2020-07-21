В РСТ оценили расходы россиян на отпуск

В Российском союзе туриндустрии заявили, что россияне сократили расходы на отпуск на 20%.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как утверждается, больше всего отечественные туристы экономят на авиаперелётах, размещении и услугах.

Также отмечен рост спроса на отели в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России отметили, что сокращение отпускных расходов нужно анализировать, исходя из ценового сегмента: к примеру, поклонники премиального отдыха свои траты не урезали.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.