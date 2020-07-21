В РСТ оценили расходы россиян на отпуск
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Как утверждается, больше всего отечественные туристы экономят на авиаперелётах, размещении и услугах.
Также отмечен рост спроса на отели в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России отметили, что сокращение отпускных расходов нужно анализировать, исходя из ценового сегмента: к примеру, поклонники премиального отдыха свои траты не урезали.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.