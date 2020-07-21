В Москве рассказали о планах по строительству дорог

Власти Москвы рассказали о планах по строительству дорог в столице.

Отмечается, что строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Дмитровского до Ярославского шоссе планируется завершить в 2022 году.

«Этот участок от Дмитровки до Ярославки — самый сложный, самый насыщенный инженерными сооружениями, десять мостов и эстакад, в том числе одна из самых крупнейших эстакад — 2,4 км. Рядом дома, строящиеся объекты, железная дорога, коммуникации — это сложнейшая работа. Но строители справляются со своими задачами. На данном участке выполнена уже четверть объёма работ. Задача — в 2022 году сдать этот участок. Он улучшит транспортную доступность для порядка 800 тыс. жителей Северо-Востока Москвы», — цитирует НСН мэра Москвы Сергея Собянина.

Запуск движения на данном участке СВХ будет происходить постепенно на отдельных элементах дороги.

Магистраль будет без светофоров и с тремя полосами движения в каждом направлении.

Она продолжит существующий участок СВХ в районе платформы «Лихоборы», пройдёт вдоль железнодорожных путей МЦК, пересечёт Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК «Ростокино».